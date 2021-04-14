Головою Українського культурного фонду стала експертка з комунікацій Лариса Мудрак

Головою Українського культурного фонду призначено Ларису Мудрак.

Відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики України № 271 підписано 14 квітня 2021 року.

"Маю честь й відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток - це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проектів»" - прокоментувала своє призначення Мудрак.

Головними завданнями на посаді нова голова УКФ назвала: стабілізацію, професіоналізм й відкритість роботи Наглядової ради; формування нової стратегії роботи фонду, адже нинішня діє до 2021 року; сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

Лариса Мудрак - політична та громадська діячка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента України.

Багато років працювала в медіа сфері. Заслужена журналістка України. Лауреат загальнонаціональної програми "Людина року" в номінації "Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ". Представляла Україну в Керівному Комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства. Брала активну участь у багатьох культурних проектах. Зокрема, була волонтером становлення найбільшої в Україні інституції культури "Мистецький Арсенал".

На сьогодні Лариса Мудрак - президент в Win Win Communication та СЕО в Family Business Network Ukraine, віце-президент Асоціації благодійників.

Нагадаємо, 9 квітня голова наглядової ради УКФ, гендиректор - художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням. Його було призначено на початку лютого.

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. 24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в.о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.

На початку квітня діячі культури звернулись до президента з вимогою припинити тиск на культурні інституції. Підписанти листа "обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а “перемагає” попередньо узгоджений.