Алексієвич: ​"Ми живемо між двох загроз - Лукашенко і Росія"

Білоруська письменниця розповіла, що працює над новою книгою - про протести в країні.

Білоруська письменниця, Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич пише нову книгу, присвячену масовим протестам проти режиму Олександра Лукашенка, які розпочалися у серпні 2020 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, передає Deutsche Welle.

"Багато людей телефонують мені, надсилають свої спогади. І у всіх - почуття потрясіння і розгубленості. Ми хочемо побудувати незалежну, благополучну країну. Але як? Ми живемо між двох загроз: Лукашенко і Росія", - розповіла Алексієвич.

При цьому Алексієвич сподівається, що Лукашенко піде із влади раніше, ніж вона встигне написати книгу.

"Лукашенко піде до того, як я її закінчу. Я пишу дуже повільно", - зазначила вона.

На питання про підйом громадянського суспільства в Білорусі, Алексієвич висловила впевненість, що він не закінчився.

"Але як я можу вимагати від людей виходити на вулиці, якщо я сама поїхала?" - зауважила Алексієвич, яка з вересня 2020 року мешкає у Берліні.

Вона також закликала до більш консолідованою міжнародної підтримки білоруського протестного руху.

Говорячи про життя в Німеччині, письменниця зауважила, що відчуває себе в безпеці. "Німці дуже мало знають про нас. Я багато думала, чому це так. Може бути, вони розглядають нас як частину Росії, - ми ж така маленька країна, точка на околиці величезних імперій", - додала Алексієвич.

Нагадаємо, лауреатка Нобелівської премії з літератури Алексієвич живе у Берліні, куди приїхала у вересні з офіційною метою лікування, однак пізніше повідомила, що залишиться там до відставки Лукашенка.

На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої половини населення. Алексієвич вважає, що введених ЄС санкцій недостатньо, бо Лукашенко і так заборонив високопосадовцям виїжджати з країни. Вона вважає, що Захід міг би виключити країну з міжнародної банківської системи, ввести санкції проти нафтової промисловості. "Це мало б важкі наслідки для економіки. Проти протестів, які трапилися б потім, Лукашенко був би безсилий", - зазначила письменниця.