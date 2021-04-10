Тихановська хоче зустрітися з Зеленським і Байденом

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила про можливість зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом.

Про це вона заявила під час прямого етеру на своєму Youtube-каналі.

За її словами, зустріч зі Зеленським наразі обговорюється. “Зрозуміла ситуація в Україні – там не все добре, але ми всіляко сприяємо тому, аби вона відбулася", – сказала вона.

Крім того, Тихановська підтвердила, що можлива зустріч і з Байденом.

"Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перепона запланованої зустрічі – коронавірус, який вносить корективи до нашої роботи. Багато міжнародних поїздок скасовується або відтерміновується через карантинні обмеження", – додала опозиціонерка.

Нагадаємо, Тихановська запропонувала Норвегії та Естонії ініціювати в Раді Безпеки ООН слухання з питання ескалації насильства і мирного розв'язання кризи в Білорусі.

18 березня Тихановська у відеозверненні до білорусів запропонувала їм проголосувати щодо питання проведення переговорів про мирне вирішення політичної кризи в країні при міжнародному посередництві, в тому числі з боку ООН і ОБСЄ. Вона також закликала до нової хвилі протестів у Білорусі.