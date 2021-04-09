В районі аеродрому Тирасполь, що розташований за 13 кілометрів від західного кордону з Україною, помічене пересування колони бронетранспортерів. Про це повідомляє Nexta.

Офіційно в Придністров'ї перебуває близько 1700 російських військових. Однак реальна чисельність контингенту невідома. Це залишки 14-ї армії, яка перебувала там після розпаду СРСР.

Попри вкрай малу площу, населення та загальну економічну неспроможність, Придністров'я займає важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10-15 км (до 30 км) уздовж молдавсько-українського кордону. Це робить Придністров’я ідеальним плацдармом для несподіваного наступу в тили української армії.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.