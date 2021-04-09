20 интересных фактов из жизни принца Филиппа

Сегодня, 9 апреля, ушёл из жизни супруг Королевы Елизаветы II – принц Филипп, герцог Эдинбургский . Он не дожил два месяца до ста лет. Буквально месяц назад он перенёс операцию на сердце , но хотел всё же встретить свои последние дни с возлюбленной супругой, с которой он прожил в браке почти 74 года. LB.ua собрал 20 интересных фактов из его богатой на события жизни.

Фото: showbiz.24tv.ua

1. Филипп был единственным сыном принца Андрея (умер в 1944 году). Последний же был сыном короля Греции. К тому же Филипп правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Во время Второй греко-турецкой войны, в ходе которой Греция потерпела поражение, Филиппа и всю его семью вывезли из страны на лодке. Сам принц рассказывал, что его, полугодовалого, везли в ящике из-под апельсинов. Первая остановка была – Париж.

2. Впервые принцессу Елизавету, будущую королеву и свою супругу, Филипп встретил в 1934 году. Ей тогда было восемь лет, а ему – 13. Это произошло на свадьбе принцессы греческой Марины и герцога Кентского Георга.

3. Любовная искра зародилась у пары в 1939 году, спустя пять лет после первой встречи. В июле 1939 в Дартмуте произошла их встреча. Тогда уже будущей королеве Великобритании было 13 лет, а Филиппу – 18. Елизавета влюбилась в курсанта Королевского военно-морского колледжа. Они ещё долго потом переписывались.

4. Чтобы вступить в брак с будущей королевой Великобритании, Филипп отрекся от титула принца Греческого и Датского, перешел в британское подданство и англиканскую веру, а также принял фамилию Маунтбаттен.

Фото: The Royal Family/twitter

5. Лишь к лету 1946 года пара решила пожениться. Однако отец Елизаветы, Король Георг VI, согласился на брак при условии, что Филипп отложит официальное объявление о помолвке на год – пока будущей королеве не исполнится 21 год.

6. На момент свадьбы у принца Филиппа не было ни гроша. На банковском счету оставалось лишь 12 пенсов. Всё, что у него было - это фамильное кольцо и несколько украшений.

7. Обручальное кольцо принц Филипп сделал из диадемы своей матери. Королева Елизавета до сих пор носит это кольцо не снимая. Из остатка диадемы он попросил сделать браслет с бриллиантами, который преподнес Елизавете в качестве свадебного подарка.

8. Он долгие годы был заядлым курильщиком. Перед самой свадьбой Елизавета попросила его бросить эту пагубную привычку. И он выполнил это. После принц не брал в руки сигареты.

9. С 1940 года принц Филипп, как представитель Королевского флота Великобритании, участвовал во Второй мировой войне. Говорят, что в 1943 году он даже спас от вражеского бомбардировщика корабль HMS Wallace с 163 членами экипажа на борту. Эту историю опубликовали лишь в 2003 году. Конец войны принц встретил на корабле HMS Whelp в Токио. Он принимал участие в подписании капитуляции Японии.

10. Его мать, немецкая принцесса Алиса Баттенберг, служила в Красном Кресте в оккупированных Афинах и помогала скрываться еврейским беженцам во время Холокоста. Она была похоронена в Иерусалиме, а сам Филипп стал сыном Праведницы народов мира.

Фото: EPA/UPG

11. Союз Елизаветы II и Филиппа – самый долгосрочный королевский брак в истории. Следует также вспомнить, что репортаж с места церемонии бракосочетания транслировали по радио в разных странах мира. Его слушало более 200 млн человек.

12. 29 мая 1961 года Филипп стал первым членом монаршей семьи, давшим интервью телевидению. В нем он поведал о Неделе технического обучения в Содружестве, основанной по его инициативе.

13. Считается, что именно принц Филипп подтолкнул принца Чарльза сделать предложение леди Диане Спенсер. В 1981 году он сказал своему сыну: или делай предложение, или порви отношения. Спустя полгода принц Чарльз и Диана поженились.

14. После смерти принцессы Дианы именно принц Филипп уговорил своих внуков, принцев Уильяма и Гарри, пойти следом за гробом. Он сказал: если вы откажитесь, то всегда будете об этом жалеть. Сам он решил пойти с ними, чтобы им было легче. Когда принцы повзрослели, они говорили, что благодарны дедушке за его совет.

Фото: lichnosti.net

15. Филипп любил вести активный образ жизни: ежедневно занимался зарядкой, катался в повозке с лошадьми, умел управлять яхтами и различными машинами. Отдельная любовь – управление самолётами. Он налетал более 5000 часов и управлял 59 различными летательными аппаратами.

16. А ещё он стал первым членом британской королевской семьи, побывавшим за Южным полярным кругом.

17. Принц служил стране и королевской семье 65 лет. Он отошел от дел в августе 2017 года. За этот период герцог Эдинбургский исполнил более 22 000 сольных выступлений и произнес более 5 000 речей.

18. У Филиппа и Елизаветы – четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. Он имел чудесное чувство юмора и постоянно пытался разыграть свою супругу. Многие помнят, как он переоделся в форму часового и отсалютовал королеве, которая его, к слову, не сразу узнала.

19. Он любил свою супругу, ласково её называл «Капусткой». Она же любила его. Вместе они прожили 74 года. Семья долгое время скрывала Филиппа детали скандала с участием его внука, принца Гарри, и его жены Меган Маркл. После операции на сердце он решил не засиживаться в госпитале. Филипп вернулся к своей возлюбленной и через полмесяца ушёл. Уже навсегда.

Фото: EPA/UPG

20. Британские СМИ писали, что принц Филипп не хотел, чтобы его похороны были торжественными и пышными, а наоборот, чтобы прощание с ним было тихим и семейным. Согласно его завещанию, все должно пройти в часовне Святого Георгия, в Виндзоре.