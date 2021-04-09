Росія накопичила біля кордону з Україною рекордну з 2014 року кількість військ, - Білий дім

США обговорюють пересування російських військ у регіоні з союзниками по НАТО.

Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

Про це 8 квітня заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає “Радіо Свобода”.

Вона наголосила, що в США зростає занепокоєння загостренням російської агресії на сході України.

Крім того, додала Псакі, США обговорюють пересування російських військ у регіоні з союзниками по НАТО.

Нагадаємо, США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море протягом найближчих кількох тижнів, щоб продемонструвати підтримку на тлі посиленої військової присутності Росії на східному кордоні України.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

Через російську загрозу на кордонах України до Києва терміново вирушив голова МЗС Польщі Збігнєв Рау.