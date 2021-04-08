Адвокати з Росії та ОРДЛО масово подають позови проти України у ЄСПЛ, - "Схеми"

Масова подача скарг може мати на меті негативний вплив на статистику та перевантаження самого ЄСПЛ і його дискредитації як інституції.

Адвокати з Росії та окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини проти України від імені жителів ОРДЛО.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем".

"Як встановили журналісти, близько 98 відсотків скарг через війну на Донбасі, які подані виключно проти України і зараз перебувають на розгляді суду, направляли адвокати або з Росії, або з окупованих територій України, що підконтрольні Москві. Це можуть робити з метою дискредитації України в очах світової спільноти, адже за результатами минулого року, відповідно до статистики ЄСПЛ, Україна – на 3-му місці серед майже пів сотні країн за кількістю скарг щодо порушення прав людини. Ще однією метою може бути також гальмування роботи самого ЄСПЛ через масову подачу скарг. Проте по-справжньому в цій кампанії можуть програти постраждалі від війни, які через війну дипломатичну та чиїсь забавки зі статистикою, зрештою можуть залишитися без права на справедливий суд", – йдеться у розслідуванні.

Журналісти виявили, що близько шести тисяч скарг, пов’язаних із військовими діями на сході, із загальних десяти тисяч скарг проти України, які перебувають на розгляді ЄСПЛ, подані кількома групами юристів із РФ та окупованих територій. Найбільша активна група – нинішні й колишні адвокати з приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів "Клишин и партнеры".

Загалом, від 12 адвокатів юрфірми "Клишин и партнеры" "Схеми" нарахували більше ніж п’ять тисяч скарг (тобто, більше ніж 75 відсотків усіх скарг, які розглядаються щодо сходу), які були подані до ЄСПЛ виключно проти України, ймовірно, від імені жителів ОРДЛО.

Інші виявлені журналістами громадяни Росії, які збирали та подавали скарги до ЄСПЛ з 2014 по 2017 роки – брати Федорови. За три роки війни на сході, за підрахунками журналістів, Володимир Федоров подав щонайменше 87 скарг проти держави Україна.

Серед тих, хто подавав скарги проти України, "Схеми" віднайшли також юристів з окупованих територій. Зокрема, голова організації "Справедливий захист" Віталій Галахов у 2018-му публічно звітував про зібрані й направлені до ЄСПЛ понад дві тисячі скарг, а в цьому році – близько 5,5 тисяч.

У період з кінця 2014 до 2016 року щонайменше пів тисячі скарг виключно проти України були подані до ЄСПЛ Юлією Нікітіною, яку в російських ЗМІ представляли як юристку громадської організації "Союз біженців України" ("СБУ"), створеної ексдепутатом Верховної Ради від Партії регіонів Олегом Царьовим.

Раніше в Міністерстві юстиції України висловлювали підозри, що жителів окупованих районів Донбасу могли підштовхнути масово подавати позови проти України до Європейського суду з прав людини.