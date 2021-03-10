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У Мін'юсті підозрюють, що жителів ОРДЛО та Криму змусили масово подавати позови до ЄСПЛ

Наразі ЄСПЛ має 10,5 тисяч заяв проти України.

У Мін'юсті підозрюють, що жителів ОРДЛО та Криму змусили масово подавати позови до ЄСПЛ
Фото: nytimes.com

В Міністерстві юстиції України підозрюють, що жителів окупованих районів Донбасу могли підштовхнути масово подавати позови проти України до Європейського суду з прав людини.

Про це в інтерв’ю "Буквам" розповів заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Наразі ЄСПЛ має 10,5 тисяч заяв проти України.

"З них 8 тисяч – це Крим і Донбас. З цих 8 тисяч – 7 тисяч подані з Донбасу. І з них 6 тисяч – скарги винятково проти України. Ці скарги нам не комунікували, тому можу лише здогадуватися, про що там йдеться. Але ж дивіться: вся Україна згенерувала 10,5 тис. скарг і з них – 7 тисяч це виключно скарги з Донбасу. Тобто сама Україна генерує десь в районі 4 тис. скарг. У нас в Мін’юсті є підозра, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України", - зазначив Ліщина.

"Нам з ЄСПЛ комунікували лише дві заяви. Перша стосувалася виплат пенсій Україною. Однак суд констатував, що національні засоби захисту ще не вичерпані, тому в задоволенні скарги відмовили. Друга справа подібна – щодо руйнування житла. Заявниця скаржиться, що її помешкання обстріляли українські військові. Але там теж не вичерпані засоби захисту на національному рівні тому, думаю, цю скаргу теж розвернуть", - додав представник України в ЄСПЛ.

Ліщина також повідомив, що в суді також є 50-200 справ, де разом фігурують Україна та Росія. Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли у полон і катували.

"Заяви подані проти Росії як порушника і України, в якої були позитивні зобов’язання, які треба було виконувати. Зокрема, йдеться про погану організацію бойових дій, внаслідок чого військові потрапили у полон", - пояснив він.

Нагадаємо, у лютому ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця, який вимагає визнати, що його син загинув через агресію Росії проти України.

Раніше ЄСПЛ визнав прийнятною справу України проти Росії через окупацію Криму.

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