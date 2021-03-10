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Мирний план по Донбасу лежить на столі, чекає на схвалення Росії, - Єрмак

"Якщо Росія не погодиться, це означатиме, що вона не хоче миру на Донбасі".

Мирний план по Донбасу лежить на столі, чекає на схвалення Росії, - Єрмак
Фото: Офіс Президента України

Україна спільно з Німеччиною та Францією підготували план мирного врегулювання на Донбасі, але Росія досі його не узгодила.

Про це заявив голова Офісу Президенту Андрій Єрмак, передає “Укрінформ”.

“Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу “Мінська”, відповідає нормам міжнародного права… Підкреслюю, план мирний - на столі… і ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ”, - заявив Єрмак під час онлайн-дискусії на тему “Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік”.

За його словами, якщо Росія не погоджується, “це означає, що вона не хоче припинення війни та настання миру на території Донбасу”.

Суть ініціативи, за словами Єрмака, полягає у створенні так званих кластерів, які можуть “стати в разі узгодження основною для Дорожньої карти, яка закінчилася б встановленням миру на Донбасі, реінтеграцією окупованих територій і проведенням місцевих виборів”.

Єрмак висловив надію, що цей план стане“предметом потужного обговорення за тиждень – два” під час відеоконференції у “нормандському форматі”.

Нагадаємо, 8 березня громадська організація "Східна правозахисна група" заявила, що в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей активно готуються до бойових дій

На початку березня окупаційна влада на Донбасі заявила про вихід з перемир'я і дозволила своїм військам відкривати "попереджувальний вогонь".

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш вважає, що Москва готує на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців".

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