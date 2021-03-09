За один рейс такий вагон може транспортувати від 4 до 8 автівок.

"Укрзалізниця" відновлює курсування вагонів-автомобілевозів.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

"Так, усі бажаючі зможуть скористатись послугою таких вагонів і, незалежно від погодних умов, доїхати до місця призначення найбільш безпечним транспортом зі своїм автомобілем", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні вагони-автомобілевози курсують за напрямками у поїздах:

№ 12/11 Одеса - Львів, з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах (крім 9 березня);

№ 41/42 Дніпро - Трускавець (до Львова), відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 15/16 Харків - Рахів (до Львова), курсуватиме з 12 березня 2021 року два рази на тиждень;

№ 17/18 Харків - Ужгород (до Львова), курсуватиме з 15 березня 2021 року двічі на тиждень;

№ 7/8 Харків - Одеса, почне курсувати найближчим часом один раз на тиждень.

Станом на 9 березня вже здійснено близько 15 рейсів вагонів-автомобілевозів.

За один рейс вагон-автомобілевоз може транспортувати від 4 до 8 автівок, залежно від габаритів: обмеження по висоті автомобіля складає 1,7 метри. Загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн.

Нагадаємо, раніше пасажирам, що прямують на західну Україну або в Європу, "Укрзалізниця" пропонувала послуги автомобілевоза і гарантувала їм місця в купе.