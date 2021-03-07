Від завтра Укрзалізниця припиняє продаж квитків до Закарпатської області

Обмежено висадку та посадку пасажирів з придбаними квитками після 9 березня.

З 8 березня і до кінця дії посиленого карантину Укрзалізниця призупинить продаж квитків до Закарпатської області.

Про це інформує пресслужба компанії.

Окрім того, обмежено висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно.

До 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися Закарпаття залізницею.

“Укрзалізниця уважно слідкує за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивезення 2100 людей із квитками на час дії карантинних обмежень”, – додала пресслужба.

Нагадаємо, Укрзалізниця 8 та 9 березня виконає 5 спеціальних рейсів для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон.

Рейси здійснюються за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.

8 березня на Закарпатті буде встановлено найвищий рівень епідемічної небезпеки – регіон переходить у “червону зону”. Раніше у частині області запровадили жорсткий карантин.

Також у "червоній зоні" знаходяться Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області.

У “помаранчевій” зоні перебувають Київ та Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.