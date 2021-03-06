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На Полтавщині затримали банду, яка обкрадала та катувала людей

Нападниками виявилися місцеві мешканці.

У Полтавській області затримала злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на помешкання громадян.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Злочинна група, що складалася із п’яти чоловіків, у нічний час здійснювала розбійні напади на оселі громадян, катувала людей та забирала гроші та інше цінне майно.

Наразі всі п’ятеро затримані поліцією Полтавщини. Нападникам виповнилося 20, 22, 27, 28 та 52 роки. Усі вони місцеві мешканці з різних сіл Карлівського району області.

“За допомогою до нас 28 лютого звернулася сім’я місцевих фермерів, котрі проживають у одному із сіл Карлівської громади. Зокрема, 48-річний чоловік та його 47-річна дружина заявили, що близько третьої години ночі до їх приватного житлового будинку, шляхом вибивання вікна, вдерлася група невідомих чоловіків у балаклавах із прорізами для очей. Вони побили господарів, зв’язали скотчем та почали завдавати удари, в тому числі із застосуванням дерев’яної бити. Під час катування нападники вимагали грошові кошти та цінності. А коли заволоділи чималою сумою грошей – втекли”, – розповів начальник поліції Полтавської області Іван Вигівський.

За цим фактом слідчим поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Затримана група може бути причетна до ряду скоєння аналогічних злочинів на території Полтавської області.

Слідчі дії тривають. У разі доведення судом вини затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, торік у Київській області правоохоронці затримали групу зловмисників, яких підозрюють у скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

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