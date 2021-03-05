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"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією

На час службового розслідування менеджер буде у відпустці та припинить виконання службових обов’язків.

"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
Фото: Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав службове розслідування стосовно можливих зв’язків одного з керівників концерну зросійськими спецслужбами.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Метою розслідування, як зазначається, є перевірка інформації, озвученої 4 березня під час пленарного засідання Верховної Ради України. Тоді нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "явну приналежність" заступника генерального директора Укроборонпрому з маркетингу та збуту Михайла Морозова до російських спецслужб та про те, що його діяльність "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн Південної Азії завдала Україні збитків".

“Метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю та отримання достовірної і об’єктивної інформації щодо звинувачень на адресу пана Морозова”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на час службового розслідування Михайло Морозов буде у відпустці та припинить виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило про завершення розслідування щодо одного з підозрюваних у справі про корупційну схему поставки товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших підприємств.

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