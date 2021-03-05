​​Проросійські телеканали в Україні є засобами масового знищення, - секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що діяльність проросійських телеканалів в Україні не має жодного стосунку до свободи слова. Вони виконують функції не ЗМІ, а "засобів масового знищення", поширюючи наративи країни-агресора.

Про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Справді має бути межа (між свободою слова і національною безпекою, - ред.). Але тут має бути певний арбітр. Треба розуміти, що діяльність деяких телеканалів не має жодного стосунку до свободи слова. У них інші замовлення, вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію, яку отримують з Російської Федерації", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що Україна захищатиметься від будь-яких спроб впливу на державу ззовні.

"Треба розуміти, що сьогодні відбувається не лише гаряча війна на території Донецької та Луганської областей, яку розгорнула Російська Федерація, а також інформаційна, яка не менш небезпечна для будь-якої країни. Поширення російських наративів по всьому світу – це ще один виклик для багатьох країн", - сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади.

"Загострення ситуації на сході України є прямим підтвердженням того, що РФ має пряме відношення до цих подій, що це її війська, якими вона керує і які вона направляє на території Донецької та Луганської областей", - пояснив Данілов.

Він переконаний, що українська армія готова до спротиву країні-агресору в будь-якій точці.

"А що стосується їхніх планів щодо протидії нашим активним діям, то - подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише Президента, РНБО, а всього українського народу", - зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що влада готова до оскаржень у судах рішення про припинення роботи телеканалів «112», NewsOne та ZiK. Він нагадав, що ці телеканали припинили свою роботу не як медійні елементи, а як комерційні структури, власником яких є особа, що підозрюється у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У тому списку є Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Данілов зазначив, що санкції щодо подружжя - за статтею "фінансування тероризму".

25 лютого стало відомо, що співробітники "112", NewsOne та ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного". Повідомлялося, що запуск телеканалу планується у квітні. 26 лютого команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на "Першому незалежному", який відключили через годину ефіру.

Данілов пообіцяв "термінові санкції" будь-якому телеканалу, що порушить законодавство.