Санкції стосовно білоруських топчиновників та бізнесменів розгляне РНБО, - Гончаренко

Санкції стосовно білоруських топчиновників та бізнесменів розглянуть у Раді національної безпеки та оборони.

Про це йдеться у відповіді на запит народного депутата Олексія Гончаренка про запровадження таких санкцій.

"Надійшла відповідь від голови Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топ-чиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО", - повідомив народний депутат у своєму телеграм-каналі.

"Це гарні новини, адже, наприклад, велика кількість білоруських бізнесменів та топ-чиновників досі знаходяться не під санкціями. Я вже писав, що є такий Микола Воробей проти якого введені санкції ЄС. Він є «гаманцем» Лукашенка, але разом з тим саме Микола Воробей володіє ПрикарпатЗахідтранс. Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука. Тобто, по суті, окрім того, що Воробей є «гаманцем» Лукашенка, він також і є «гаманцем» Медведчука. Крім цього, Медведчук та Козак тримають великі суми в банку Вороб’я", - пояснив Гончаренко.

Він висловив сподівання, що РНБО якнайшвидше запровадить "санкції проти ворогів України та Білорусі".

Нагадаємо, наприкінці грудня Нацбанк відмовив білоруському бізнесмену у купівлі "БТА банку". Зазначалося, що таке рішення було прийняте в зв’язку з тим, що "ділова репутація заявника не є бездоганною". Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Вороб'я було віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні санкції.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб, зокрема й на ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України і були виведені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".