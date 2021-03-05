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ЄС оприлюднив рішення про виключення Табачника та Арбузова із санкційного списку

Віктора Януковича і ще сімох чиновників часів його президентства залишили під санкціями ще на рік.

ЄС оприлюднив рішення про виключення Табачника та Арбузова із санкційного списку
Фото: donbass.ua

Рада Європейського Союзу виключила зі списку двох колишніх високопоставлених українських чиновників часів президентства Віктора Януковича, до яких ЄС застосував санкції у вигляді заморожування активів за незаконне присвоєння державних коштів.

Згідно з рішенням, що оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, санкції знято з експрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника, передає "Інтерфакс-Україна".

Отже, до 6 березня 2022 року під санкціями залишилися експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Як повідомляли, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції у четвер, 4 березня.

Уперше рішення заморозити активи вищих посадових осіб було ухвалено 5 березня 2014 року у відповідь на події в Україні. Спочатку у списку було 18 осіб. Багато з них рішення ЄС щодо санкцій оскаржували в Європейському суді, виграючи справи.

В 2020 році з-під санкцій вивели експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

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