Росія повинна почати виконувати мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших, - МЗС

Україна максимально налаштована на досягнення прогресу, проте не бачить готовності Росії до конструктиву.

Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність за ескалацію конфлікту на Донбасі на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заклик речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова до країн-членів "нормандської четвірки" використати свій вплив для уникнення відновлення "повноцінної громадянської війни" на Донбасі.

Ніколенко наголосив, що російська риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі.

"Не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи та фіналізувати довгоочікувані рішення для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування", - зазначив речник МЗС.

Він додав, що йдеться про запуск КПВВ, гуманітарне розмінування, визначення нових ділянок для розведення сил і засобів і просування в звільненні утримуваних осіб.

"Україна максимально налаштована на досягнення прогресу по цих питаннях, проте ми не бачимо готовності Росії до конструктиву", - констатував Ніколенко.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі серйозно стурбовані загостренням ситуації в зоні конфлікту на Донбасі. Він зазначив, що партнери з нормандської четвірки повинні "використовувати свій вплив для того, щоб повноцінна громадянська війна на Україні не відновилася". Прессекретар Путіна також згадав про "небезпечну межу", до якої, за його словами, близька ситуація.

Раніше повідомляли, що окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь". Українська сторона ТКГ розцінила таку заяву як загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.