Закони про колабораціонізм і протидію російській пропаганді створюють підстави для заборони ОПЗЖ, - Порошенко

Ухвалення законопроєктів про відповідальність за колабораціонізм з країною-агресором і протидію кремлівській пропаганді надасть державі правовий інструмент для заборони проросійських партій, у тому числі й ОПЗЖ. Про це у відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Вимагаємо від президента та «Слуг» ухвалити ініційовані нами законопроєкти – і про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і про системну протидію російській пропаганді. Ухвалення наших законів дозволить не в режимі кавалерійських атак, а системно протидіяти п’ятій колоні. І до речі, там передбачені юридичні підстави для заборони діяльності проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ. Як наша команда 2015 року стерла Компартію з політичної карти України», – нагадав Петро Порошенко.

«Закрили три телеканали, але ж все кодло прокремлівських пропагандистів враз перекочувало на канал «Наш». А його чіпати не хочуть, бо, крім Мураєва, там в акціонерах – партнери деяких представників чинної влади», – говорить Порошенко.

«Наша команда як державницька опозиція підтримала ухвалу РНБО про застосування санкцій. «Європейська Солідарність» вимагає, згідно з законом, негайних процесуальних дій щодо осіб, які не підозрюються, а здійснювали терористичну діяльність. Як записано в законі – раз є факти й докази, мають бути пред’явлені звинувачення і підозри», – резюмував експрезидент.