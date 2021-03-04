В Україні розробляють систему резервування державних інформаційних ресурсів на випадок кібератак

Кабінет міністрів України прийняв постанову щодо створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, котрий має захистити державні реєстри на випадок кібератаки. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) Юрій Щиголь.

"Для того, щоби перекласти всі реєстри або інформаційні системи з одного місця в інше, для цього потрібна інфраструктура, яка коштує досить велику кількість грошей. Держава не може забезпечити це в один день. Але ми мусимо створити систему, яка дасть змогу швидко відновитися й усунути шкоду. Ось Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів і дозволить... При будь-якій критичній проблемі ми просто беремо все це і кладемо в надійне місце", - зазначив Щиголь.

За його словами, наразі проєкт знаходить у стадії розробки, а загалом він обійдеться у приблизно 100 млн гривен. До кінця року має бути готовий перший етап.

При цьому голова ДССЗЗІ зазначив, що на першому етапі свої дані до центру резервування передадуть Державна міграційна служба та податкова. Силові структури - СБУ і МВД як суб'єкти, які займаються оперативно-розшуковою та контррозвідувальною діяльністю, відповідно до постанови, свої дані передавати не будуть

Також центр резервування має вирішити питання судових реєстрів.

"Система резервування, звичайно, буде. Це не відбудеться в один день. Робота по резервуванню даних буде проведена упродовж року-півтора. Це не означає, що вони просто беруть і нам у відкритому вигляді всі перекладають. Вони будують свою систему захисту, а ми їхні архіви в себе зберігаємо. І коли вони просять у нас доступ для відновлення, ми передаємо дані на відновлення. Це не означає, що в нас буде прямий доступ. Ми не будемо бачити, що розміщено всередині. Просто будемо захищати те, що вони передадуть. А щоби вони відповідально поставилися до передачі цих даних, потрібно створити нормативну базу", - зазначив Юрій Щиголь. При цьому він додав, що наразі для роботи над резервуванням вже створена професійна команда.