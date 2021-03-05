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Кулеба анонсував відкриття нових посольств та консульств України

МЗС обіцяє турбуватися про закордонних українців, зміцнювати їх зв’язки з Україною.

Кулеба анонсував відкриття нових посольств та консульств України
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже розпочала роботу з відкриття нових посольств та консульств у світі.

Про це він сказав під час пресбрифінгу 5 березня.

"Буде створено посольство України в Республіці Гана. Це відповідає нашому курсу на поступове зміцнення позицій України в Африці", - заявив міністр.

Також, за його словами, буде відкрите посольство України в Республіці Філіппіни.

"Країна дуже складна, з нею потрібно працювати, щоби вона прихильніше ставилися до українських ініціатив у міжнародних організаціях, насамперед ООН. Крім того, ми пішли в Філіппіни, тому що бачимо велику зацікавленість українського бізнесу у торгівлі з цією країною", - зазначив він.

Окрім того, Кулеба повідомив про створення або реорганізацію посольств і консульств в інших країнах.

"На повноцінне посольство буде перетворено посольство України в Чилі. Зараз це відділення іншого посольства. Таким чином ми збільшимо нашу присутність в Латинській Америці. Буде створене Генеральне консульство України в місті Мумбаї (Індія). Це величезний бізнесцентр, там теж є шалені можливості для українського бізнесу, для залучення інвестицій в Україну. Довгоочікуване Генконсульство у Вроцлаві (Республіка Польща) - вже почали його формування. Туди ми йдемо для того, щоб ще ефективніше і краще допомогти українським громадянам, які працюють, навчаються або проживають у Польщі. І так само довгоочікуване консульство у Сігету Мармацієй (Румунія), яке теж вже створюється. Це місто є столицею українства в Румунії. Я залишаюся відданним принципу: турбуватися про закордонних українців, зміцнювати їх зв’язки з Україною", - сказав глава МЗС.

Він наголосив, що нові представництва - це нові додаткові можливості із захисту інтересів української держави, українського бізнесу і громадян.

"Я обіцяю як міністр, що ці установи будуть швидко створені, що ми призначимо туди професійних людей", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці грудня глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив топ пріоритетів дипломатії на наступний рік, один з них - посилення зв'язків з Африкою.

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