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Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї

Народні депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання.

Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї
Фото: Depositphotos/Elnur

Верховна Рада відмовилася ухвалити законопроєкти про цивільну зброю та боєприпаси.

Рекомендований профільним комітетом законопроєкт №4335 набрав 88 голосів за необхідних 226, передає "Інтерфакс-Україна".

Альтернативний проєкт №4335-1 також не набрав необхідної кількості голосів. Його підтримали 74 парламентарі.

Народні депутати також не підтримали рішення відправити законопроєкти на доопрацювання.

У вересні 2019-го президент Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. На його думку, легалізація зброї "видається передчасною, не може бути підтримана".

У 2015 році одну петицію за легалізацію зброї вже було направлено президентові Петру Порошенку, але ніякого результату це не дало. Порошенко заявляв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації.

Раніше голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський уточнював, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступав проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Тим часом Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.

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