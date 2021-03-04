Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї

Народні депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання.

Верховна Рада відмовилася ухвалити законопроєкти про цивільну зброю та боєприпаси.

Рекомендований профільним комітетом законопроєкт №4335 набрав 88 голосів за необхідних 226, передає "Інтерфакс-Україна".

Альтернативний проєкт №4335-1 також не набрав необхідної кількості голосів. Його підтримали 74 парламентарі.

Народні депутати також не підтримали рішення відправити законопроєкти на доопрацювання.

У вересні 2019-го президент Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. На його думку, легалізація зброї "видається передчасною, не може бути підтримана".

У 2015 році одну петицію за легалізацію зброї вже було направлено президентові Петру Порошенку, але ніякого результату це не дало. Порошенко заявляв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації.

Раніше голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський уточнював, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступав проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Тим часом Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.