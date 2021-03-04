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Дочка Киви виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді

Катерина Кива була єдиною, хто подав документи.

Дочка Киви виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді
Ілля Кива (архівне фото)
Фото: facebook.com/kivailya

Дочка нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви Катерина виграла конкурс на посаду директора Департаменту з питань реєстрації в міськраді Полтави.

Про це повідомляє "Новое время".

3 березня конкурсна комісія визнала її переможницею конкурсу на заміщення вакантної посади. При цьому Катерина Кива була єдиною, хто подав документи на конкурс.

За даними комісії, Кива успішно здала тестове завдання і виконала три практичних завдання на "добре", "відмінно" і "відмінно". Вона отримала 23 бали з 25 можливих.

Тепер її рекомендуватимуть на призначення директором департаменту.

На початку лютого Ілля Кива підтвердив, що його 27-річна дочка подає документи на конкурс. Про це писало видання "Полтавщина".

"Вона доросла, їй 27 років. Вона самостійно прийняла це рішення. Якщо виграє конкурс — буде працювати. Не виграє - займеться чимось іншим", - говорив Кива.

Катерина Кива закінчила Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого та Національну академію внутрішніх справ в Києві. З 2017 року працювала в поліції. У вересні минулого року вона звільнилася з посади старшого інспектора відділу організації відбору та проведення атестації в департаменті кадрового забезпечення поліції.

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