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Порошенко вимагає повернути державну охорону екскерівнику ГУР, що свідчив у справі "вагнерівців"

Також експрезидент нагадав про вимогу створити ТСК.

Порошенко вимагає повернути державну охорону екскерівнику ГУР, що свідчив у справі "вагнерівців"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вимагає повернути державну охорону колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів ПВК «Вагнера». Про це він заявив у відеозверненні.

«Днями, як повідомили ЗМІ, колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу позбавили охорони. Може, учасники злочину мріють, щоб хтось знищив їм головного свідка державної зради? Я добре знаю послужний список цього офіцера, добре знаю, що він зробив для України та чим накапостив її ворогам. Вимагаю від Зеленського повернути охорону Бурбі як від особи, яка найбільш зацікавлена у безпеці цього розвідника», – говорить Порошенко.

Він також наголосив, що «Європейська Солідарність» вимагає створення парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування зриву спецоперації із затримки «вагнерівців».

«Я готовий давати свідчення цій комісії. Правда в тому, що я у вісімнадцятому році дав санкцію на підготовку цієї найскладнішої в історії українських спецслужб операції. Правда в тому, що розвідка у взаємодії із західними партнерами її блискуче підготувала, до найдрібніших деталей. І гірка правда в тому, що в останні години перед арештом злочинців інформація про це утекла до Російської Федерації із Офісу українського президента. Влітку двадцятого, коли мене там не було вже більше року, це сталося. І це вже пряма відповідальність Володимира Зеленського», – констатував експрезидент.

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