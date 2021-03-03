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Екснардеп Рудьковський повідомив, що перебуває в Україні

Його звинувачують у замовлення викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського.

Ексміністр транспорту та колишній депутат Микола Рудьковський повідомив, що повернувся в Україну.

"Сьогодні повернувся в Україну, привітав маму з Днем народження. Висловлюю подяку всім хто надіслав їй вітання, - написав Рудьковський у фейсбуці і опублікував фото.

26 лютого Рудьковський написав, що офіційно перебував на території України протягом останнього року, а наразі - знаїодиться на відпочинку за кордоном.

Нагадаємо, 25 лютого Служба безпеки України повідомила, що розкрито резонансне викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Олега Семінського, що трапилося у 2012 році. Спецслужба не називає імені замовника, однак перелічені посади вказують на те, що це - Микола Рудьковський. Семінський звинувачував його у злочині зразу після викрадення.

У грудні 2019 року Московський суд засудив Рудьковського до двох років колонії загального режиму за "напад на посольство РФ у Києві".

Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екснардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014). Після розгону студентського мітингу 30 листопада 2013 року Рудьковський написав заяву про звільнення з Партії регіонів.

21 лютого 2014 року Рудьковський був ініціатором внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту про імпічмент Януковичу. 23 червня 2014 року Рудьковського обрали новим головою Соціалістичної партії України.

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