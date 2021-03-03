В.о. директора ДБР запевнив, що розслідування щодо зриву операції по "вагнерівцях" триває

"Не треба маніпулювати, найближчим часом ми дамо результат".

Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевняє, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб.

Про це Сухачов сказав 3 березня під час звіту у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в рамках розслідування справи про зрив операції по "вагнерівцях" буде допитаний керівник офісу президента Андрій Єрмак, Сухачов сказав: "Слідчі ГБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну із зазначеного кримінального провадження. У тому числі, допити осіб, яких ви назвали".

"Не треба маніпулювати на зазначеному кримінальному провадженні, слідство триває і найближчим часом ми дамо результат", - додав в.о. директора ДБР.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.