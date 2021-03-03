​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Останній імператор
Останній імператор
Російська акторка отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну
Російська акторка отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
ГоловнаПолітика

В.о. директора ДБР запевнив, що розслідування щодо зриву операції по "вагнерівцях" триває

"Не треба маніпулювати, найближчим часом ми дамо результат".

В.о. директора ДБР запевнив, що розслідування щодо зриву операції по "вагнерівцях" триває
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевняє, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб.

Про це Сухачов сказав 3 березня під час звіту у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в рамках розслідування справи про зрив операції по "вагнерівцях" буде допитаний керівник офісу президента Андрій Єрмак, Сухачов сказав: "Слідчі ГБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну із зазначеного кримінального провадження. У тому числі, допити осіб, яких ви назвали".

"Не треба маніпулювати на зазначеному кримінальному провадженні, слідство триває і найближчим часом ми дамо результат", - додав в.о. директора ДБР.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також