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Суд зобов'язав програму Дубінського спростувати неправду щодо Кличка

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації Віталій Кличко та його радник Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року.

Суд зобов'язав програму Дубінського спростувати неправду щодо Кличка
Фото: facebook/Кличко - мер

Київський міський голова Віталій Кличко виграв судовий позов до "Телерадіокомпанії «Студія 1+1»". Позов стосувався виходу в ефір "1+1" випуску програми "Гроші" Олександра Дубінського.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації Віталій Кличко та його радник Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року.

"Наскільки ви пам’ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Тому й подав позов до суду на канал "1+1", який поливав мене брудом. Про наступ на свободу слова тут не йдеться", - зазначив Кличко.

Розглянувши позов, суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми «Гроші». Також суд зобов’язав видалити програму, в якій була оприлюднена неправдива інформація, зі всіх інформаційних ресурсів телекомпанії та соціальних мереж, пов’язаних з нею.

У програмі заявляли про нібито причетність міського голови до схем із МАФами.

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