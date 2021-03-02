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Архітектурно-будівельна реформа передбачає кримінальну відповідальність для всіх учасників будівництва, - Чернишов

Відповідні зміни мають бути внесені до Кримінального кодексу.

Архітектурно-будівельна реформа передбачає кримінальну відповідальність для всіх учасників будівництва, - Чернишов
Фото: Макс Требухов

Архітектурно-будівельна реформа в Україні базується на двох принципах: лібералізація можливості будівництва і криміналізація відповідальності учасників цього процесу. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Наразі дозвільна система йде в минуле і фактично за умовчанням, за наявності необхідних документів, ви маєте право просто повідомити державу, що розпочали будівництво того об’єкту, який відповідає функціональному призначенню вашої земельної ділянки та розробленої проєктної документації. Що відбувається потім? Ви вносите дані в Єдину електронну систему в сфері будівництва, яка вже працює з кінця 2020-го року, і подача документів вже відбувається таким чином.

Після цього в процесі будівництва беруть участь відповідні фахівці – архітектор, забудовник, технічний нагляд, виконроб тощо. Всі ці люди будуть нести персональну кримінальну відповідальність у разі якихось порушень чи відхилень. Раніше такої відповідальності не було, а наразі вона дуже розмита. Ви ж бачите, які об’єкти подекуди виникають, і ніхто ще не поніс за це кримінальної відповідальності", - зазначив міністр.

Характер персональної віповідальності учасників будівельного процесу, за словами Олексія Чернишова, визначатиме Кримінальний кодекс Україні, до якого мають бути внесені відповідні зміни.

"Я вважаю, що саме такою має бути основа цього законопроєкту. Він має стимулювати будівництво. Моє завдання як міністра, я говорю про це на кожному кроці, – подвоїти об’єм капіталу в будівельну галузь. Ми хочемо, щоб у будівництві було більше інвестицій. Щоб галузь була більш лібералізованою. До речі, один з показників індексу Doing business – ефективність і легкість отримання дозволів. Ми дозволи робимо такими, що вони існують за умовчанням, якщо є відповідні документи. ...Прийняття законопроєкту про ДАБІ потребує також змін до інших існуючих документів, в тому числі, до Кримінального кодексу", - резюмував міністр.

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