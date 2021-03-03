Фото: president.gov.ua

У Маріїнському палаці у Києві в середу відбулися переговори президента Володимира Зеленського із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в Україні з візитом.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Як повідомляється на сайті президента, Зеленський і Мішель встигли поговорити про енергетичну безпеку, питання вакцинації та двосторонньої співпраці.

Зокрема, йшлося про допомогу зі сторони Євросоюзу з постачанням вакцин, антикорупційну та судову реформи, ситуацію навколо Конституційного Суду.

"Судова реформа буде доведена до кінця і буде прозорою та справедливою. Щоб кожен українець міг довіряти судам і бачити, що вони функціонують для захисту їхніх інтересів та законів", – пообіцяв Зеленський.

Окремо йшлося про ситуацію на Донбасі та в Криму і будівництво "Північного потоку - 2".

Співрозмовники обговорили підготовку до Саміту Україна – ЄС, який цього року відбудеться у Києві.

Крім того, порушувалося питання перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Українська сторона відзначила ефективність роботи в цьому напрямі – вже юридично зафіксовано початок перегляду для досягнення амбіції України як лідера регіону і в подальшому – членства в ЄС.

Фото: president.gov.ua

Напередодні, 2 березня, Володимир Зеленський і Шарль Мішель відвідали КПВВ "Щастя" на лінії розмежування у Луганській області.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який вперше відвідує Україну з візитом, запевнив у підтримці Європейським Союзом суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України та проведення реформ. Він відзначив "дуже важливий поступ" України під проводом Зеленського і заявив, що "ЄС - друг України".