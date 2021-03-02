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Президент Євроради Мішель: "ЄС - друг України"

Шарль Мішель разом відзначив "дуже важливий поступ" України під проводом Зеленського.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який вперше відвідує Україну з візитом, запевнив у підтримці Європейським Союзом суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України та проведення реформ.

Президент Євроради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
Президент Євроради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський

Про це інформує пресслужба українського президента.

"Дуже важливий поступ ми маємо під вашим проводом, пане Президенте. І багато треба зробити у судовій реформі, боротьбі з корупцією. Українські громадяни заслуговують на судову систему, що поважатиме правосуддя, застосовуватиме його й демонструватиме, що немає безкарності для злочинів", - наголосив Шарль Мішель під час відеовключення Всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя".

За словами президента Європейської ради, судова реформа також сприятиме поліпшенню бізнес-клімату в Україні.

"Пане Президенте, ми - ваші друзі. Ми будемо вас підтримувати на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні", - наголосив Шарль Мішель.

Володимир Зеленський також висловив подяку президенту Євроради та в його особі - усьому Євросоюзу за важливу експертну допомогу для побудови в нашій державі стійкої та незалежної судової системи.

Нагадаємо, сьогодні президент Європейської ради Шарль Мішель розпочав дводенний візит в Україну. Сьогодні він відвідує Донбас, а завтра, 3 березня, - з представниками антикорупційних інституцій. Також він має намір здійснити візит в центр вакцинації.

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