Рік назад вона незаконно літала в окупований Крим.

Українські прикордонники 1 березня не пропустили через кордон російську акторку Розу Хайрулліну, яка раніше незаконно відвідувала Крим.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Росіянка прилетіла в аеропорт "Бориспіль" з Мінська, щоб взяти участь у кінозйомках.

Під час контролю прикордонники з'ясували, що вона раніше перебувала в Криму, порушивши встановлений порядок в’їзду-виїзду. Жінка пояснила, що літала на півострів весною 2020 року з приватним візитом.

"У мене там [в Севастополі] живе подруга. Вона влаштувала там набережну і попросила мене, щоб я там сфоткалась, щоб люди туди прийшли. І я приїжджала туди на один день, щоб відкрити цю набережну, десь в березні", - розказала акторка.

В березні 2020 року в Севастополі відкривали набережну в Андріївці. На відкриття приїжджала російська акторка театру та кіно Роза Хайрулліна.

Фото: YouTube

В той же час зафіксовано і інші її візити на окуповану Росією територію України.

За порушення українського законодавства громадянці Росії заборонили в'їзд на три роки - до березня 2024 року. Також її притягнули до відповідальності за ст. 204-2 КУпАП і відправили зворотним рейсом в Білорусь.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком, автоматично порушує українське законодавство.