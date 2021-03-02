"Слуга народу" хоче створити молодіжне крило партії, яке "поділятиме ідеї та принципи президента"

"Зе!Молодіжка" зможе своїм одноліткам "зрозумілою мовою роз'яснити ті чи ті політичні процеси".

Президентська партія "Слуга народу" має намір утворити молодіжне крило.

Про це повідомив лідер політичної сили, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"З ініціативою про утворення молодіжного крила партії виступили депутати та молодіжні лідери з усієї України під час зустрічі в Києві 27 лютого", - розповів Корнієнко.

За його словами, молодіжне крило буде "спільнотою активних і креативних людей, які поділяють ідеї та принципи президента Володимира Зеленського".

Корнієнко зазначив, що одним із можливих напрямів діяльності молодіжної організації може стати реалізація законопроекту "Про основні засади молодіжної політики", який зареєстровано в парламенті.

"Я хотів би, щоб наша молодіжка взялася за імплементацію цього закону", - зазначив Корнієнко.

Він наголосив, що серед завдань молодіжного крила партії - інформування молоді та комунікація. На його думку, хто, як не "Зе!Молодіжка", зможе своїм одноліткам "зрозумілою мовою роз'яснити ті чи ті політичні процеси".

Корнієнко також повідомив, що координатором "Зе!Молодіжки" став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко, один з авторів законопроекту №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента думають над створенням ще однієї партії, окрім "Слуги народа". Одним із її прообразів може стати "Наш край" у часи президента Петра Порошенко. Докладніше про це читайте у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой".