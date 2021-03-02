Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозолів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозолів на зброю, - Клименко
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
ГоловнаПолітика

"Слуга народу" хоче створити молодіжне крило партії, яке "поділятиме ідеї та принципи президента"

"Зе!Молодіжка" зможе своїм одноліткам "зрозумілою мовою роз'яснити ті чи ті політичні процеси".

"Слуга народу" хоче створити молодіжне крило партії, яке "поділятиме ідеї та принципи президента"
Олександр Корнієнко
Фото: facebook/Слуга Народу

Президентська партія "Слуга народу" має намір утворити молодіжне крило.

Про це повідомив лідер політичної сили, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"З ініціативою про утворення молодіжного крила партії виступили депутати та молодіжні лідери з усієї України під час зустрічі в Києві 27 лютого", - розповів Корнієнко.

За його словами, молодіжне крило буде "спільнотою активних і креативних людей, які поділяють ідеї та принципи президента Володимира Зеленського".

Корнієнко зазначив, що одним із можливих напрямів діяльності молодіжної організації може стати реалізація законопроекту "Про основні засади молодіжної політики", який зареєстровано в парламенті.

"Я хотів би, щоб наша молодіжка взялася за імплементацію цього закону", - зазначив Корнієнко.

Він наголосив, що серед завдань молодіжного крила партії - інформування молоді та комунікація. На його думку, хто, як не "Зе!Молодіжка", зможе своїм одноліткам "зрозумілою мовою роз'яснити ті чи ті політичні процеси".

Корнієнко також повідомив, що координатором "Зе!Молодіжки" став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко, один з авторів законопроекту №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента думають над створенням ще однієї партії, окрім "Слуги народа". Одним із її прообразів може стати "Наш край" у часи президента Петра Порошенко. Докладніше про це читайте у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також