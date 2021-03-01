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Аваков про справу Стерненка: ”Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря”

На думку Авакова, в Україні справжніх героїв намагаються підмінити на штучно створених.

Аваков про справу Стерненка: ”Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря”
Фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що засуджений на 7 років активіст Сергій Стерненко не є героєм, а лише придумав собі образ бунтаря.

Про це він розповів в ефірі телеканала"1+1".

На думку Авакова, в Україні справжніх героїв намагаються підмінити штучно створеними.

"Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говоримо про того ж Стерненка… в чому ж його героїзм? Може він на фронті був? Може він в найважчі моменти на Майдані в 2014 році був? Ні. Він з’явився на самому фініші Майдана. Він відзначився при різних протестах з гострою критикою. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам я хочу бачити конкретику", - сказав Аваков.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка на сім років і три місяці у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. За словами самого Щербича, його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Сергій Стерненко вважає свою справу політично вмотивованою.

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