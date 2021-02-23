Приморський районний суд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини, напад з метою заволодіння чужим майном.

Стерненко у Facebook написав, що в нього конфіскують половину майна, також його взяли під варту з зали суду, щоб доставити в СІЗО.

Фото: стоп-кадр трансляції

"Всі вилучені речі під час обшуку визнані судом допустимими доказами. Хоча обшук у мене вдома проводився без адвоката, з яким мені навіть не дали зв‘язатись. Судово-медичні експертизи, складені російською мовою, також визнані допустимими. Хоча це пряме порушення ст. 29 КПК", - написав він.

Стерненко також повідомив, що буде готувати апеляцію, але ще збирається порадитися з адвокатами. Він вважає справу проти себе політично вмотивованою.

Справа про викрадення людини велась з 2015 року. Депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Подія мала місце в с. Фонтанка Комінтернівського району Одещини. Біля автозаправної станції група осіб із застосуванням фізичного насильства і травматичної зброї викрала депутата. Зловмисники перевезли його до Одеси, де вимагали, щоб він відмовився від своїх депутатських повноважень. Чоловіка утримували у підвальному приміщенні та били. Нападники заволоділи банківською карткою депутата, дозволом на носіння травматичного пістолета "Форд-12", двома сім-картами мобільних операторів і 300 гривнями.

У вересні 2015 Стерненка, на той момент лідера одеського "Правого сектору", заарештували разом з його товаришами за підозрою у викраденні Щербича. Заяву проти нього написав сам депутат Щербич. Також разом зі Стерненком під арешт взяли лідера одеського Автомайдану Євгена Резвушкіна. Проте через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Нагадаємо, що це не єдине провадження проти Стерненка. У травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

Два роки потому СБУ повідомила Стерненку про підозру в убивстві ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Розгляд цієї справи триває у Приморському суді, нещодавно йому пом'якшили запобіжний захід з нічного домашнього арешту і відпустили під особисту поруку депутата Верховної Ради Романа Лозинського.