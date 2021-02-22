Суд у справі Савченко-Рубана досі на підготовчому етапі, - Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у справі щодо колишньої народної депутатки Надії Савченко та екскерівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана завершилося ще 28 січня 2019 року, і було передано до Броварського міського районного суду Київської області 7 травня 2019 року.

Утім, розгляд справи досі перебуває на етапі підготовчого засідання.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Радіо Свобода.

"Наразі триває підготовче засідання, яке не завершене з причин, що не залежать від прокурора", - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, Савченко підозрюють у створенні терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами, діях, спрямованих на повалення конституційного ладу і захопленні державної влади. Вона провела за ґратами 13 місяців - з 23 березня 2018 року по 16 квітня 2019 року.

Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне поводження зі зброєю.