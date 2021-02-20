Суд заарештував водія, який до смерті побив пішохода в Києві

У підозрюваного немає права на заставу.

Печерський районний суд Києва заарештував водія, який учора до смерті побив пішохода через конфлікт на дорозі.

Йому обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook.

"19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі м. Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля "Хюнда"», який проїжджав вулицею. В результаті словесного конфлікту водій "Хюндай" вибіг з автомобіля та наніс пішоходу кілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та в подальшому помер на місці події", - зазначили у прокуратурі.

Водія авто, громадянина Азербайджану, 1992 р. н., невдовзі затримали правоохоронці.

Нагадаємо, що померлий пішоход - киянин, 1969 року народження. Водій втік з місця злочину, його затримали приблизно через годину.