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Ще 415 киян захворіли на коронавірус

Померли 3 людей.

За минулу добу, 19 лютого у Києві виявили 415 хворих на коронавірус. Померли 3 людей.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49).

До лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 745 людей.

“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 134 306. Коронавірус подолали 91 782 мешканці. За період пандемії у столиці 2567 летальних випадків від вірусу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 лютого в Україні зафіксовано 6 295 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники. Померло 73 людей.

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