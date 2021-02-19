Вакцина Pfizer прибуде в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, із затримкою поставок вакцин зіткнулася не тільки Україна, а й інші держави.

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer прибуде в Україну наприкінці лютого або на початку березня, тобто трохи пізніше, ніж розраховували.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду повідомив, що із затримкою поставок вакцин різних виробників зіткнулася не тільки Україна, а й інші держави.

"Уряд і МОЗ зробили все, щоб отримати в лютому. Багато країн і країн ЄС стикнулися зі зміщенням термінів поставок. Вакцинальна кампанія має початися найближчим часом. Ми все ще розраховуємо на перші партії в лютому. Буде поставка через COVAX - тобто безоплатно або зі знижкою поставлять 8 млн доз. У кінці лютого-на початку березня буде Pfizer", - зазначив прем'єр.

Він додав, що протягом першого півріччя цього року буде поставлено від 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca.

Нагадаємо, у МОЗ обіцяли, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться вже на цьому тижні, а вакцина AstraZeneca, як міністр Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Але вже 16 лютого голова МОЗ повідомив, що за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня.

Також у МОЗ повідомляли, що в лютому до України надійде 117 000 доз вакцини Pfizer. Цей препарат називали одним з перших, які мали завезти в країну, однак 13 лютого заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і виробником.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уночі 19 лютого відправився до Індії задля перемовин з виробником вакцин Serum Institute of India. Він повідомив, що буде домовлятися про збільшення кількості вакцин і контролюватиме відправку першої партії.