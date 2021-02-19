Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Вакцина Pfizer прибуде в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, із затримкою поставок вакцин зіткнулася не тільки Україна, а й інші держави.

Вакцина Pfizer прибуде в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer прибуде в Україну наприкінці лютого або на початку березня, тобто трохи пізніше, ніж розраховували.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду повідомив, що із затримкою поставок вакцин різних виробників зіткнулася не тільки Україна, а й інші держави.

"Уряд і МОЗ зробили все, щоб отримати в лютому. Багато країн і країн ЄС стикнулися зі зміщенням термінів поставок. Вакцинальна кампанія має початися найближчим часом. Ми все ще розраховуємо на перші партії в лютому. Буде поставка через COVAX - тобто безоплатно або зі знижкою поставлять 8 млн доз. У кінці лютого-на початку березня буде Pfizer", - зазначив прем'єр.

Він додав, що протягом першого півріччя цього року буде поставлено від 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca. 

Нагадаємо, у МОЗ обіцяли, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться вже на цьому тижні, а вакцина AstraZeneca, як міністр Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Але вже 16 лютого голова МОЗ повідомив, що за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня

Також у МОЗ повідомляли, що в лютому до України надійде 117 000 доз вакцини Pfizer. Цей препарат називали одним з перших, які мали завезти в країну, однак 13 лютого заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і виробником. 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уночі 19 лютого відправився до Індії задля перемовин з виробником вакцин Serum Institute of India. Він повідомив, що буде домовлятися про збільшення кількості вакцин і контролюватиме відправку першої партії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також