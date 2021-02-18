КШЕ констатувала напружену ситуацію з COVID-19 в Україні

Спалах коронавірусу поки що не виходить за межі західних областей.

Протягом останніх тижнів кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 стабілізувалася, однак ситуація в країні залишається напруженою - зростання захворюваності в п’яти регіонах перекриває спадання в решті 20-ти.

Такі результати моделювання Київської школи економіки (KSE), представлені в презентації "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19".

В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях триває активний спалах захворюваності на COVID-19. Кількість нових госпіталізованих переважає кількість виписаних з лікарень на 30-50%. В Івано-Франківській та Закарпатській областях реанімаційні ліжка заповнені на 70%.

У КШЕ зазначають, що спалах наразі не виходить за межі західного регіону України. Вінницька та Тернопільська області мають бути під особливим контролем, додатково до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Водночас у Центрі економіки охорони здоров'я вважають, що ситуація в країні "дозволяє реагувати адаптивно".

Нові індикатори враховують дві ключові рекомендації KSE - фокус на кількість госпіталізацій та їх динаміку. Уряд вчасно відійшов від прийняття рішень на основі кількості виявлених випадків.

"Ми рекомендуємо включити зайнятість саме реанімаційних ліжок, а не тільки ліжок з киснем, та показник стабільного тижневого зростання понад 10% до факторів додаткового контролю поза прийнятими карантинними індикаторами. Ми рекомендуємо особливо спостерігати за регіонами, які зростають помірно, але довгий час", - прокоментував керівник Центру економіки охорони здоров’я Юрій Ганиченко прийняті урядом індикатори.

Як відомо, карантин в Україні продовжили до 30 квітня 2021 року, він носить адаптивний характер.

Нагадаємо, 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.

Напередодні ввечері у Чернівецькій області заявили про "загрозливу ситуацію" з COVID-19.

Від 19 лютого школи Чернівців перевели на дистанційне навчання.