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Кабмін опублікував постанову про новий адаптивний карантин

За замовчуванням вся Україна буде знаходитися в "жовтій" зоні.

Кабінет міністрів опублікував постанову №104, якою в Україні з 24 лютого знову вводиться адаптивний карантин.

За замовчуванням вся Україна буде знаходитися в "жовтій" зоні.

В ній забороняється перебувати в громадських будівлях і транспорті без вдягнутих масок; перебувати на вулиці без документів; самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Масові заходи дозволено, якщо бере участь не більше 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі чи території або якщо наповненість залу - не більше 50% місць. Норма про 50% місць стосується також кінотеатрів, театрів, стадіонів. Спортивні зали мають обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів приміщення чи басейну.

Громадський та залізничний транспорт може брати пасажирів тільки на сидячі місця.

Не дозволяється працювати дискотекам, нічним закладам. В ресторанах і кафе не можна проводити святкові заходи, банкети тощо.

Закладам громадського харчуванням заборонено працювати з 24:00 до 07:00 (крім роботи на винос чи адресну доставку). В інший час вони можуть приймати клієнтів за умови, що ті заходять і пересуваються в масках, а між сусідніми столиками - не менше 2 метрів.

Школам та дитячим садкам можна працювати, але масові заходи обмежуються однією групою чи класом.

Зберігається заборона на планові госпіталізації за деякими виключеннями.

"Помаранчевий" рівень є попереджувальним рівнем, він свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до посилення обмежувальних протиепідемічних заходів. В ньому зберігаються обмеження "жовтого" рівня, але місцеві органи можуть вводити додаткові обмеження, як це вже зробили в Івано-Франківській області.

“Жовтий” рівень стає “помаранчевим” у разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

  • перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію, встановленого відповідно до Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженого Міністерством охорони здоров’я;
  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65 відсотків;
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більш як 20 відсотків;
  • рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом — більш як 50 відсотків.

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65 відсотків;
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більш як 20 відсотків;
  • рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом — більш як 50 відсотків.

"Червоний" рівень може вводити Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров’я протягом 48 годин з моменту настання відповідних підстав.

В "червоній" зоні будуть закривати все, що можна, крім продуктових магазинів, АЗС, аптек, ветеринарних закладів, магазинів з засобами гігієни і побутової хімії, кормами, насіннями.

“Зелений” рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в бік пом’якшення, встановлюється одночасно на всій території України у разі досягнення таких ознак епідемічної небезпеки:

  • рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону згідно з Порядком організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) становить менш як 5 відсотків.
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