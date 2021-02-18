У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
Експорт зброї. Що він значить для України
Експорт зброї. Що він значить для України
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В ЮНІСЕФ назвали термін постачання вакцини Pfizer в Україну

Вакцинація від коронавірусу мала початися 15 лютого, але через затримку з поставкою вакцин за програмою COVAX цього не сталося.

В ЮНІСЕФ назвали термін постачання вакцини Pfizer в Україну
Фото: EPA/UPG

Вакцину для профілактики COVID-19 від компанії Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого - на початку березня.

Про це повідомив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький під час тренінгу з постачання і логістики вакцин у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня", - сказав він.

Славуцький розповів, як відбуватиметься постачання вакцини в регіони.

"Вакцину в Україну від виробника постачатиме ЮНІСЕФ. У Борисполі в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія, потужності якої дають змогу прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз - 96 або 102 (16 або 17 флаконів)", - зазначив він.

Вакцинація від коронавірусу мала початися 15 лютого, але через затримку з поставкою вакцин за програмою COVAX цього не сталося.

Незважаючи на це, МОЗ обіцяє почати програму щеплення найближчими днями вакциною AstraZeneca індійського виробництва, яку законтрактували за бюджетні гроші.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також