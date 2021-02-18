В ЮНІСЕФ назвали термін постачання вакцини Pfizer в Україну

Вакцинація від коронавірусу мала початися 15 лютого, але через затримку з поставкою вакцин за програмою COVAX цього не сталося.

Вакцину для профілактики COVID-19 від компанії Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого - на початку березня.

Про це повідомив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький під час тренінгу з постачання і логістики вакцин у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня", - сказав він.

Славуцький розповів, як відбуватиметься постачання вакцини в регіони.

"Вакцину в Україну від виробника постачатиме ЮНІСЕФ. У Борисполі в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія, потужності якої дають змогу прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз - 96 або 102 (16 або 17 флаконів)", - зазначив він.

Вакцинація від коронавірусу мала початися 15 лютого, але через затримку з поставкою вакцин за програмою COVAX цього не сталося.

Незважаючи на це, МОЗ обіцяє почати програму щеплення найближчими днями вакциною AstraZeneca індійського виробництва, яку законтрактували за бюджетні гроші.