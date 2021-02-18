За добу в Києві виявили 513 нових випадків ковіду

За минулу добу в Києві зафіксували 513 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Захворіли 277 жінок віком від 18 до 89 років і 220 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв, а також 11 дівчаток віком від 1 до 17 років та 5 хлопчиків від 8 до 16 років.

78 людей були госпіталізовані. Від ускладнень померли 11 пацієнтів. Загалом від ковіду померли 2557 киян. 713 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 90 140)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (94), Дніпровському (93) та Голосіївському (82).

Нагадаємо, знаступного тижня Україна повертається до адаптивного карантину.