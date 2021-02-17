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У реєстр "Доступних ліків" додали ацетилсаліцилову кислоту, ніфедипін і варфарин

Відтепер реєстр реімбурсації містить 297 препаратів.

У реєстр "Доступних ліків" додали ацетилсаліцилову кислоту, ніфедипін і варфарин
Фото: tovtao.te.ua

Затверджено новий реєстр лікарських засобів, які підпадають під реімбурсацію (програма "Доступні ліки").

У реєстр додали три нові міжнародні непатентовані назви. Це - ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін та варфарин, інформує пресслужба Національної служби здоров’я.

"Ці препарати виписують пацієнтам для профілактики інсульту та інфаркту, в тому числі тим пацієнтам, які уже перенесли ці захворювання. І це 24 нові торгівельні назви", - сказано в повідомленні.

Загалом кількість лікарських засобів у новому Реєстрі збільшилася на 33 позиції і наразі їх 297.

93 лікарські засоби пацієнти можуть отримати повністю безоплатно. Це на 8 більше, ніж у попередньому Реєстрі. Інші ліки пацієнт отримує з невеликою доплатою.

Найбільша кількість у реєстрі лікарських засобів препарату метформін - 37 позицій. Цей препарат виписують пацієнтам з діабетом 2 типу.

Нагадаємо, програму "Доступні ліки", згідно з якою деякі категорії ліків можна отримати в аптеках безкоштовно або за невелику суму, Міністерство охорони здоров'я України запустило у квітні 2017 року.

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