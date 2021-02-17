МОЗ запустило інформаційний портал з питань COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров’я запустило окремий інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Портал vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні, інформує пресслужба МОЗ.

"Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими розділами та мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних працівників", - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинальної кампанії в Україні. Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу.

Інформаційну підтримку для порталу надають Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine і World Health Organization Ukraine

Нагадаємо, в Україні вже працює інформаційний сайт - covid19.gov.ua та національний контакт-центр МОЗ з питань COVID-19. Номер гарячої лінії: 0 800 60 20 19.

Як повідомляли, на реєстрації в Україні перебувають три вакцини проти COVID-19 - від Oxford/AstraZeneca, Pfizer Manufacturing Belgium та Sinovac.

Початок вакцинації планували на 15 лютого - відразу після того, як Україна отримає 500 тисяч доз вакцин AstraZenec.

Однак учора очільник МОЗ допустив перенесення старту вакцинації на початок наступного тижня.