​Ляшко терміново виїжджає на Івано-Франківщину через ситуацію з коронавірусом

Головний державний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко терміново виїжджає в Івано-Франківську область через погіршення ситуації із заповненням ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що минулого тижня у країні зберігалася тенденція до зниження кількості активних хворих. На сьогодні їх в Україні 129 тисяч. Водночас, прем’єр зазначив, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається на Івано-Франківщині - у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць - понад 90%.

"В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві", – зазначив Шмигаль.

За його словами, сьогодні ввечері відбудеться засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації.

"Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів", - наголосив президент Володимир Зеленський під час наради.

Також президент запитав у міністра охорони здоров’я Максима Степанова, коли Україна отримає перші вакцини та розпочнеться вакцинація. Очільник МОЗ повідомив, що його відомство проводить активні переговори з різними країнами та постачальниками й передбачає, що доставка вакцини відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через новий спалах ковіду почали закінчуватися місця в лікарнях. За минулий тиждень кількість нових випадків інфікування зросла більше ніж на 40%.

4 лютого в Івано-Франківській ОДА відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному було одне питання – епідемічна ситуація на території області. Було прийнято рішення посилити карантинні заходи, обмеживши проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб; заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння; обмежити роботу дискотек, розважальних закладів та святкових заходів у ресторанах; посилити контроль за масковим режимом у громадських місцях.