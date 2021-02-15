Звільнили директора лікарні на Львівщині, де померли двоє пацієнтів на ШВЛ

Директора Жовківської районної лікарні на Львівщині, де в листопаді минулого року через відключення електропостачання померли двоє пацієнтів, які були на апаратах ШВЛ, звільнили з посади.

Про це повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський.

"Відповідно до виданого мною розпорядження - з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня" ("Жовківська ЦРЛ")", - написав Вольський у фейсбуці й оприлюднив відповідне розпорядження.

У тексті розпорядження, яке оприлюднив міський голова, зазначається, що з Ігорем Шевцівим достроково розірвано контракт "відповідно до поданої заяви".

На вакантну посаду керівника лікарні планують провести відкритий конкурс. Наразі обов’язки директора лікарні виконуватиме заступник Володимир Боровик.

Нагадаємо, 27 листопада в жовківській лікарні з 17:50 до 19:10 не було електропостачання. У цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 і 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Попередня причина смерті - дихальна недостатність.

Правоохоронці встановили, що в лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх не задіяли.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою - звільнення головного лікаря медичного закладу.

Комісія департаменту охорони здоров’я дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали в повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, щоб підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення