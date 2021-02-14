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Помер посол України в Китаї

Сергієві Камишеву було 64 роки.

Помер посол України в Китаї
Фото: МЗС

Помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сумна новина… На 65-му році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким", - написав Кулеба у Twitter ввечері 14 лютого.

За інформацією ZN.UA причиною смерті дипломата став обширний інфаркт.

Камишев народився в 1956 році, в радянські часи працював у Мінвуглепромі УРСР.

До Міністерства закордонних справ незалежної України прийшов у 1994 році. Того ж року отримав посаду першого секретаря, радника посольства України в Єгипті. У 1998-2000 роках був тимчасовим повіреним у Лівані та Сирії, очолював дипломатичну місію в Бейруті.

Потім декілька років працював у Києві, а з 2004-го по 2009 рік очолював посольство в Китаї і за сумісництвом представляв інтереси України в Монголії і КНДР.

При Януковичі близько року був заступником міністра Кабінету Міністрів, а потім три роки працював заступником керівника секретаріату Кабміну. Був звільнений з посади у квітні 2014 року.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Камишева послом у КНР.

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