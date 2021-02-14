Під час візиту Зеленського у ОАЕ підписано ще низку двосторонніх документів

Підписано документи у сфері боротьби з тероризмом, податків, сільського господарства та туризму.

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів підписано низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Зокрема, було підписано Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.

Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб’єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність.

Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, яка матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.

Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співробітництво між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.

Також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ, що має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.

Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів внаслідок впливу зміни клімату й негативних процесів.

Нагадаємо, Україна та ОАЕ підписали Меморандум про взаємне визнання посвідчень водія. Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві.