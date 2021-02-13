Зеленський охарактеризував відносини України та ОАЕ як "динамічні"

Президент Володимир Зеленський вважає, що максимальне поглиблення та розширення двосторонніх відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами є пріоритетом зовнішньої політики України.

Про це він розповів в інтерв'ю еміратському інформагентству WАМ, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні та такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво", - сказав Зеленський.

Він також наголосив що нормалізація відносин між ОАЕ та Ізраїлем стала справжнім проривом, і Україна вітає цей історичний крок.

Президент відзначив відзначити "неймовірні зусилля Еміратів у боротьбі з коронавірусом не тільки у себе вдома, а й за кордоном".

"В Україні не забудуть еміратський літак, який так вчасно доправив дружню гуманітарну допомогу для протистояння COVID-19 і допоміг багатьом українцям дістатися додому. За це я хотів ще раз висловити подяку керівництву вашої країни", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Емірати – надійний і важливий торговельний партнер для українських компаній. Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ОАЕ у 2019 році склав 1 млрд 65 млн доларів США.

"У нас уже склалися традиційні сфери співпраці. Головними експортними позиціями України в ОАЕ поки що залишається продукція агропромислового комплексу та металургії. Дійсно, Україна може й стане гарантом продовольчої безпеки Еміратів. Українські чорноземи відомі в усьому світі, ми – серед світових лідерів за експортом пшениці, кукурудзи, ячменю. Також ми прагнемо і працюємо над тим, щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість, почали переважати у нашій структурі торгівлі", - додав Зеленський.

За словами президента, Україна готова запропонувати нашим еміратським колегам сконцентруватися над проєктами спільного виробництва такої високотехнологічної продукції.

"Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда «Надія», і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ «Південне», можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу. З іншого боку, ми готові переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії, у питаннях розвитку інфраструктури", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 14-15 лютого президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою здійснює офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.