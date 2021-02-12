Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський скликає РНБО наступного тижня

На засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Зеленський скликає РНБО наступного тижня
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба РНБО.

“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову розпочати підготовку засідння РНБО, яке має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій, 11”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наголосила, що Донбас та Крим не можна називати "замороженими" конфліктами.

20 січня, під час слухань комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що не бачить, щоб Росія готувалась до військового наступу на материкову України з території окупованого півострова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також