Зеленський скликає РНБО наступного тижня

На засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба РНБО.

“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову розпочати підготовку засідння РНБО, яке має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій, 11”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наголосила, що Донбас та Крим не можна називати "замороженими" конфліктами.

20 січня, під час слухань комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що не бачить, щоб Росія готувалась до військового наступу на материкову України з території окупованого півострова.