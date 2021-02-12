У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік

За попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою.

На дитячому майданчику на бульварі Чоколовському в Солом’янському районі столиці виявлено тіло чоловіка. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Пресслужба поліції Києва інформує, що повідомлення про вибух на дитячому майданчику надійшло сьогодні близько о 15:00.

На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув, а також обставини.

"Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події", - повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою.

Нагадаємо, в січні у Вінниці стався вибух на території дитсадка. За даними поліції, вибухнула саморобна петарда. Незначний опік отримала одна дитина. Її не госпіталізували.